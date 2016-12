"La Anderson ha rovinato una generazione"

- Costume intero rosso riempito da curve abbondanti addio. L'immaginario erotico degli anni '90 era monopolizzato dalle bagnine della fortunata serie "Baywatch" e, in particolare, dalle studiate corse sulla spiaggia diL'attrice non si è mai vergognata del ricorso al ritocchino, quasi a diventarne una. Ma adesso, a sorpresa, è proprio il mondo della medicina estetica a rivoltarsi contro la procace bionda. I medici del settore invitano, infatti, alla sobrietà e accusano l'attrice di averche hanno preso a modello il suo corpo dalle misure innaturali.I camici bianchi si scagliano contro l'attrice perché, a detta loro, avrebbe imposto unbasato su trattamenti invasivi che ne hanno irrimediabilmente compromesso l'aspetto.A discutere sugli eccessi del "taglia e cuci" chirurgico, i più autorevoli esperti che commentano i risultati di una ricerca presentata in occasione del 14esimo Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà-Amiest che si terrà a Milano dal 18 al 20 ottobre al Milan Marriott Hotel.

Modelli estetici più naturali Dal monitoraggio delle più autorevoli testate estere si evidenzia, infatti, un'inversione di tendenza che sta portando a un cambiamento dei canoni di bellezza con quelli di armonia. Basta quindi a labbra a canotto e seni eccessivi, adesso il diktat è l'equilibrio e una sensualità mai ostentata.

Le labbra più desiderate? Aristocratiche

Secondo i medici estetici di Agorà-Amiest la classifica delle cinque labbra più belle del pianeta vede la duchessa Kate Middleton al primo posto (con ben 38% delle preferenze degli intervistati), al secondo l'attrice italiana Monica Bellucci (34%).

Terzo gradino del podio per la musa di Woody Allen, Scarlett Johansson (29%), seguita da Charlotte Casiraghi (25%) e da Jennifer Lopez (21%).

Anche il mensile francese Marie Claire incorona Kate: "La Middleton ha imposto il proprio stile chic senza sforzo. Trucco leggero, sopracciglia perfette e soprattutto labbra dolci che fanno del suo viso e del suo sguardo un vero must. Per avere delle labbra glamour come quelle non bisogna abusare di nulla".

