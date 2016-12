Staminali contro la sclerosi multipla

foto Afp Correlati Staminali "guardiane" del cervello 16:38 - E' partita la sperimentazione clinica sull'uomo basata sull'utilizzo di cellule staminali mesenchimali adulte contro la sclerosi multipla, e il primo paziente a essere stato trattato con le staminali è italiano. L'annuncio arriva dal responsabile del Centro sclerosi multipla dell'Università di Genova, Antonio Uccelli, in occasione del ventottesimo Congresso europeo sul trattamento e la ricerca sulla Sclerosi multipla in corso a Lione. Lo studio, denominato Mesems e finanziato per una parte dalla Fondazione italiana sclerosi multipla (Sism), coinvolge una decina di Paesi e vede l'Italia capofila.

In totale saranno trattati 160 pazienti, tra cui una trentina di italiani.

Il primo paziente è stato trattato a Genova. Uccelli spiega: "E' stato arruolato a luglio e le staminali gli sono state trapiantate a settembre". La speranza è che lo studio approdi a nuovi trattamenti terapeutici.

Funzionano o no? Uccelli continua: "L'obiettivo della fase II è di arrivare a dare una risposta definitiva alla domanda se le cellule staminali mesenchimali funzionano realmente contro questa malattia. In caso di risposta negativa, speriamo almeno di mettere fine al turismo della speranza, dove conta solo la carta di credito dei pazienti disperati in cerca di cure miracolose".