Se la mamma porta il bimbo dal chirurgo

"Il buon senso è la cosa nel mondo meglio ripartita: ciascuno, infatti, pensa di esserne ben provvisto" così diceva il filosofo Cartesio. Eppure, a volte sembra che qualcuno ne sia privo.

A quanto pare starebbe nascendo una strana abitudine. Alcune mamme, insieme a filler e ritocchini per se stesse, avrebbero chiesto al chirurgo di fiducia anche interventi di liposuzione per i propri figli.

A confessarlo è Marco Gasparotti chirurgo estetico presidente della neonata "Fondazione italiana per la lotta all'obesità infantile".

Il medico parla oltre che dell'esperienza dei colleghi anche della sua: "Molte donne mi chiedono se è possibile eseguire una liposuzione su bimbi di 12/13 anni".

L'obesità non è un peccato estetico Una richiesta che nasce probabilmente dall'insicurezza personale (del genitore) ma anche da una mancanza di comprensione.

Gasparotti continua: "Non capiscono che per il bimbo l'obesità non è un peccato estetico ma una condanna per la vita, perché chi ne soffre è destinato a diventare un adulto malato".