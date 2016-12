Il gel per le ferite è fatto col sangue

foto Afp Correlati Meno rischi cardiaci per chi ha il gruppo 0

Il nostro corpo potrebbe proteggersi dal cancro 16:45 - Un gel prodotto dal sangue delle pazienti aiuta a guarire rapidamente la ferita in caso di interventi chirurgici. A metterlo a punto i ricercatori del policlinico Gemelli di Roma, che hanno presentato l'innovazione al congresso della Federazione internazionale di Ginecologia e Ostetricia in corso a Roma fino al 12 ottobre. Giovanni Scambia, presidente del congresso spiega: "Sono riuniti esperti giunti da ogni parte del mondo per condividere lo stato dell'arte sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tutti gli aspetti della salute della donna e del nascituro".

Il gel è stato sperimentato per la prima volta su donne affette da carcinoma vulvare e sottoposte a chirurgia demolitiva, e ha garantito, con una più veloce ripresa post-operatoria, un miglioramento della qualità della vita.



Altre ricerche presentate Tanti gli studi dei ricercatori dell'Università Cattolica di Roma che saranno presentati: tra questi uno studio clinico sui vantaggi della chirurgia laparoscopica con singolo accesso (Less) per la rimozione di cisti ovariche o di altre patologie benigne dell'ovaio, nonché la presentazione di un nuovo materiale per la ricostruzione, in un unico intervento chirurgico, di seni più grandi in donne sottoposte a mastectomia.