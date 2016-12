I viaggi della speranza per avere un bebè

foto Afp Correlati Se il sesso del bebè è a scelta

Il desiderio di avere un figlio per molte coppie si trasforma in un viaggio della speranza. Almeno 4 mila coppie italiane nel 2011 hanno varcato i confini nazionali per avere un erede e tra queste, secondo i dati dell'Osservatorio sul turismo procreativo, 1.530 hanno scelto la Svizzera. Complici una normativa più flessibile, la vicinanza geografica e la diffusione della lingua italiana, il Paese elvetico è quindi in testa alle preferenze degli aspiranti genitori, seguito dalla Spagna (1.450 coppie) e dal Belgio (510 coppie).

Non solo eterologa Gli italiani non si recano in Svizzera solo per trattamenti di Procreazione medicalmente assistita (Pma) non disponibili in Italia, come la fecondazione eterologa, ma anche per pratiche consentite nel nostro Paese come la fecondazione omologa, la stimolazione ormonale e la criopreservazione ovocitaria. Delle 1.530 coppie che hanno scelto la Svizzera per risolvere i problemi di fertilità, infatti, 630 si sono sottoposte alla fecondazione eterologa (il 41 per cento) e 900 alla omologa e ad altri trattamenti disponibili anche in Italia (il 59 per cento). Le percentuali trovano rispondenza nei dati registrati dal Centro Cantonale di Fertilità di Locarno, che ha preso in cura 278 aspiranti genitori durante lo scorso anno (139 coppie, il 40% per l'eterologa e il 60% per l'omologa) e 144 nei primi sei mesi del 2012.