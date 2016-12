Uomo europeo in crisi col sesso

foto Afp Correlati Fare più sesso aumenta la fertilità?

Meno piacere sotto le lenzuola se hai il diabete 16:33 - L'identikit dell'uomo del Vecchio Continente in crisi fra le lenzuola è stato realizzato grazie a una ricerca internazionale della National Health and Wellness Survey. Chi è impotente vive con imbarazzo la propria difficoltà e diffida di farmaci e dottori e, potrebbe stupire, evita pure di curarsi.

Giorgio Franco dell'Unità di urologia e tecniche mini invasive al Policlinico Umberto I di Roma afferma: "E' uno dei più grandi studi sulla sessualità maschile. Nel 2011 sono stati intervistati 28.511 maschi adulti nelle cosiddette big five europee (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania), che hanno compilato test psicometrici sulla qualità della vita, la produttività lavorativa e, naturalmente la loro vita sessuale".

Lo spettro dell'impotenza anche tra i giovani Franco prosegue: "Lo spettro dell'impotenza ha colpito, nei sei mesi precedenti l'intervista, ben 21 dei 125 milioni di abitanti delle più popolose nazioni europee, pari al 17 per cento. E c'è una novità: l'epidemia non riguarda solo gli anziani. Tra i primi nel mondo, lo studio rivela che anche tra i giovani il fallimento è in agguato: ne soffre un ragazzo su venti dai 18 ai 39 anni. Numeri assai più alti rispetto alle precedenti statistiche".

Le caratteristiche Lo studio si è soffermato sulle caratteristiche degli impotenti europei: fanno meno esercizio fisico e sono assai più di frequente sovrappeso e obesi. Più frequentemente fumatori.

Franco aggiunge: "La fotografia è stata scattata nel 2011. Un anno fa solo il 48 per cento degli impotenti (circa 10 milioni di persone) dichiarava di aver consultato il medico: ciò significa che la maggioranza sta ancora aspettando il miracolo della guarigione dall'impotenza senza far nulla. Ma la cosa più allarmante è che il 68 per cento degli impotenti europei dichiarava di non fare uso dei tre potenti farmaci per l'erezione, anche se prescritti dal medico".