Epatite C: una lotta da vincere

foto Afp Correlati Aspirina contro il tumore al fegato 17:00 - L'epatite C è una malattia che fa paura ma combatterla è possibile. Questo il messaggio lanciato dagli esperti in occasione dell'incontro stampa informativo "Epatite: ci confrontiamo", promosso da Cnr Radio con la partecipazione di EpaC Onlus.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità l'epatite C è un'emergenza sanitaria globale. L'Italia è ai primi posti in Europa per numero di casi e per mortalità legata alle malattie epatiche, come cirrosi e tumore del fegato, che per oltre la metà dei casi sono correlate all'infezione cronica dal virus Hepatitis C virus (Hcv).

Antonio Gasbarrini, ordinario di Gastroenterologia presso l'Università Cattolica del S. Cuore ha spiegato: "Più del 60 per cento dei quasi 1.100 trapianti di fegato realizzati nel 2011 in Italia è legato a malattie epatiche causate dal virus Hcv. Per questo contrastare l'epatite C è un obiettivo sanitario fondamentale, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito prioritario per combattere le malattie epatiche". - L'epatite C è una malattia che fa paura ma combatterla è possibile. Questo il messaggio lanciato dagli esperti in occasione dell'incontro stampa informativo "Epatite: ci confrontiamo", promosso da Cnr Radio con la partecipazione di EpaC Onlus.Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, come cirrosi e tumore del fegato, che per oltre la metà dei casi sono correlate all'infezione cronica dal virus Hepatitis C virus (Hcv)., ordinario di Gastroenterologia presso l'Università Cattolica del S. Cuore ha spiegato: "Più del 60 per cento dei quasi 1.100 trapianti di fegato realizzati nel 2011 in Italia è legato a malattie epatiche causate dal virus Hcv. Per questo contrastare l'epatite C è un obiettivo sanitario fondamentale, che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito prioritario per combattere le malattie epatiche".

Guarigione possibile Gloria Taliani, docente del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali presso l'Università La Sapienza di Roma ha detto: "Oggi guarire è possibile: lo standard terapeutico permette di raggiungere una completa guarigione nel 50-80 per cento dei pazienti".

Importante scoprire l'infezione in tempo Taliani ha aggiunto: "Attualmente solo una parte dei pazienti con infezione cronica da virus Hcv viene riconosciuta e trattata e non tutti i pazienti dopo la diagnosi possono cominciare la terapia, valutata dallo specialista in base alle caratteristiche di ciascun paziente e allo stadio dell'infezione".

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha spiegato: "Il primo obiettivo è dare una chiara informazione sulle vie di trasmissione del virus e sui primi campanelli d'allarme a cui fare attenzione, per scoprire l'infezione nei primi stadi".