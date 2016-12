Solo un iperteso su 4 si cura bene

foto Afp Correlati Lo yogurt frena l'ipertensione 16:30 - Un killer silenzioso. E' la malattia più diffusa in Italia con un terzo della popolazione colpita. Eppure solo il 25 per cento degli italiani tiene sotto controllo la pressione alta.

La Società italiana per l'ipertensione arteriosa (Siia) ha diffuso questi dati allarmanti e si è posta un obiettivo ambizioso: far sì che entro il 2015 almeno il 70 per cento degli ipertesi si curi in maniera adeguata.

L'ipertensione colpisce soprattutto una fascia d'età molto ampia che va dai 40 agli 80 anni. Solo un iperteso su due, però, sa di esserlo. E solo un paziente trattato su quattro raggiunge i valori raccomandati di pressione arteriosa.

Il presidente della Siia Massimo Volpe, direttore della Cattedra di cardiologia della Facoltà di medicina dell'Università Sapienza di Roma, spiega: "In considerazione di questi dati insoddisfacenti, che riguardano sia l'Italia che molti altri Paesi europei la Siia si è fissata l'obiettivo di passare in 4 anni dal 25% attuale al 70% dei pazienti con un soddisfacente controllo pressorio entro il 2015".

Le misure da adottare Per raggiungere questo obiettivo la Siia ricorrerà a interventi su stili di vita, prevenzione, misurazione della pressione arteriosa a domicilio e in farmacia, informazione, comunicazione, cooperazione con tutte le categorie professionali della sanità, linee guida e raccomandazioni terapeutiche semplificate.