"Inutile l'abuso di integratori e sport drink"

Non perdi peso? Ecco perché 11:08 - Ricominciare l'attività fisica dopo un'estate all'insegna dell'ozio e delle abbuffate di pesce può essere dura. Così, quando si torna in palestra o si ricominciano le partite di calcetto della domenica, molti assumono integratori e sport drink in dosi elevate pensando di migliorare le proprie prestazioni atletiche.

Se l'attività dura meno di un'ora sono inutili Attilio Parisi dell'Università di Roma Foro Italico ha spiegato: "Se l'attività dura meno di un'ora non ha molto senso usare dei prodotti aggiuntivi rispetto alla normale alimentazione che se è corretta dovrebbe fornire l'energia sufficiente. Anche gli sport drink, soprattutto se contengono caffeina, se assunti in dosi elevate possono diventare un problema. E' sufficiente limitarsi a una quantità modica, possibilmente assunta con il consiglio di un esperto. Gli sportivi amatoriali sono convinti a torto che più prendono qualcosa, maggiore è l'effetto".

Gli errori più comuni Parisi ricorda i diversi errori che si commettono in questo campo: "Il più comune probabilmente è fare esercizio subito dopo aver mangiato, senza tenere conto che le sostanze nutritive sono disponibili solo dopo tre ore. Completamente sbagliato anche coprirsi eccessivamente per sudare di più. Non solo non serve a dimagrire, ma può portare anche a colpi di calore".