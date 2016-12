Più casi di Alzheimer con gli ansiolitici

foto Afp Correlati Vivi in campagna? Più pericolo di Alzheimer

Il cacao allontana l'Alzheimer 11:39 - C'è un'associazione tra il consumo di benzodiazepine e l'aumento del rischio di demenza. Questi i risultati di uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto nazionale di salute e ricerca medica francese con la collaborazione dell'Università di Bordeaux e pubblicato sul British Medical Journal.

La ricerca Questo studio è stato ottenuto facendo diverse analisi incrociate sui dati dall'associazione Paquid che riguardano 3.777 soggetti di 65 anni e più.

L'analisi principale è stata portata avanti su un campione di 1.063 persone con un'età media di 78 anni, senza sintomi di demenza. I volontari sono stati divisi in due gruppi: "esposti alle benzodiazepine" e "non esposti".

E' emersa una maggiore incidenza di demenza nelle persone esposte alle benzodiazepine ossia 4,8 persone su cento all'anno contro le 3,2 su cento per anno tra le persone non esposte.

Due analisi supplementari confermano questa associazione tra consumo di benzodiazepine e demenza anche se la data dell'inizio della cura cambia.