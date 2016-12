Coccole contro l'influenza

foto Afp Correlati L'influenza che verrà sarà più cattiva

In arrivo vaccino universale contro l'influenza 15:31 - L'influenza che verrà colpirà dai 4 ai 6 milioni di italiani. Il dato è emerso da un incontro organizzato a Milano da Anifa, Associazione nazionale dell'industria farmaceutica e dell'automedicazione.

Un'indagine commissionata dall'organizzazione ha rivelato che il 60 per cento degli italiani ricorre ai farmaci da banco, mentre il 30 per cento si affida ai rimedi della nonna.

In caso di influenza, il 52% degli intervistati limita gli spostamenti, il 42% non va a lavoro o a scuola, il 36% non esce di casa e il 25% rinuncia al sesso. - L'influenza che verrà colpirà dai 4 ai 6 milioni di italiani. Il dato è emerso da un incontro organizzato a Milano da Anifa, Associazione nazionale dell'industria farmaceutica e dell'automedicazione.Un'indagine commissionata dall'organizzazione ha rivelato che il 60 per cento degli italiani ricorre ai farmaci da banco, mentre il 30 per cento si affida ai rimedi della nonna.In caso di influenza, il 52% degli intervistati limita gli spostamenti, il 42% non va a lavoro o a scuola, il 36% non esce di casa e il 25% rinuncia al sesso.

"Non è necessario rinunciare al sesso" Secondo gli esperti, però, non è necessario, sottrarsi alle effusioni con il partner.

Fabrizio Pregliasco, ricercatore del dipartimento di scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano spiega: "Le coccole, salvo per il rischio di trasmettere l'infezione al partner, fanno bene perché permettono il rilascio di proteine che aumentano la risposta immunitaria".