Se il sesso del bebè è a scelta

foto Tgcom24 11:16 - Vuoi un maschietto o una femminuccia? Spesso i genitori in attesa cercano di glissare l'interrogativo che giunge da curiosi amici o parenti, pur serbando una preferenza. Ma la predilezione può diventare scelta e influenzare il corso naturale delle cose in una gettonatissima clinica degli Stati Uniti.

In due (costosi) istituti per la riproduzione assistita di New York e Los Angeles è possibile, infatti, scegliere il sesso del bambino che verrà. Sono più di duecento le donne disposte ad attraversare l'Oceano per poter scegliere se dare i natali a una Maria o a un Francesco visto che nei loro Paesi è bandita la selezione del sesso dei nascituri. - Vuoi un maschietto o una femminuccia? Spesso i genitori in attesa cercano di glissare l'interrogativo che giunge da curiosi amici o parenti, pur serbando una preferenza. Ma la predilezione può diventare scelta e influenzare il corso naturale delle cose in una gettonatissima clinica degli Stati Uniti.In due (costosi) istituti per la riproduzione assistita di New York e Los Angeles è possibile, infatti, scegliere il sesso del bambino che verrà. Sono più di duecento le donne disposte ad attraversare l'Oceano per poter scegliere se dare i natali a una Maria o a un Francesco visto che nei loro Paesi è bandita la selezione del sesso dei nascituri.

La tecnica impiegata Le cliniche in cui si svolge questa pratica appartengono al dottor Jeffrey Steinberg. Il suo metodo si basa sulla fecondazione in vitro: la donna viene preparata tramite iniezioni ormonali a produrre ovuli multipli da raccogliere. A questo procedimento si aggiunge la diagnosi genetica preimpianto (Pgd).

Quando gli ovuli sono fecondati e cominciano a formarsi gli embrioni, la squadra di Steinberg estrae una cellula dal feto. Da questa viene analizzato il cromosoma del sesso presente. Se il sesso è quello desiderato dai genitori l'embrione viene impiantato nella donna. Lo specialista spiega: "La selezione del sesso funziona nel 99,9 per cento dei casi e sono felice di aiutare queste coppie a realizzare il loro desiderio".