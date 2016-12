Una proteina e l'uomo torna fertile

foto Afp 12:02 - L’infertilità è un problema sempre più attuale e sentito anche tra la popolazione maschile. Sono infatti sempre più gli uomini che accusano questo problema che, un tempo, si riteneva fosse soltanto femminile – spesso addossando la colpa di una mancata gravidanza soltanto alla donna.

La ricerca per trovare una soluzione all’infertilità maschile non si ferma e oggi torna con uno studio britannico che afferma come l’integrazione di una proteina coinvolta nel processo di fecondazione possa permettere agli spermatozoi di tornare attivi.

I ricercatori della School of Medicine presso la Cardiff University hanno scoperto che la proteina chiamata PLC-zeta (PLCz) è responsabile dell'attivazione del processo di fecondazione dell'uovo. Questa proteina viene trasferita dallo spermatozoo all'ovulo e, di fatto, aumenta le probabilità che si possa concepire e che si avviino i processi biologici necessari affinché si sviluppi l'embrione.

Spesso dunque la sterilità maschile potrebbe essere dovuta a un difetto di PLCz. Agendo pertanto su questa proteina è possibile far aumentare le possibilità di rendere produttivo l’uovo che, altrimenti, non verrebbe fecondato. In questo modo, si legge su Fertility and Sterility – su cui è stato pubblicato lo studio – si possono migliorare in modo significativo le probabilità di successo nell’ottenere una gravidanza.

"Sappiamo che alcuni uomini sono sterili perché il loro sperma non riesce a innescare le uova. Anche se i loro spermatozoi si uniscono all’uovo, non succede nulla – spiega nella nota Cardiff il professor Tony Lai – Questi spermatozoi possono presentare una PLCz che non funziona correttamente, cosa che invece è essenziale per attivare la fase successiva della gravidanza".

Gli esperimenti che hanno permesso di valutare l’efficacia della proteina sono stati condotti in laboratorio utilizzando sperma umano, dopo che si era iniziato con test su modello animale.

I ricercatori ora intendono proseguire la ricerca per valutare le potenzialità di PLCz in studi clinici.