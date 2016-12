Lo yogurt frena l'ipertensione

foto Afp Correlati Latte di mamma e l'intestino del bebè è più sano

Pompelmo triplica effetti dei farmaci anticancro 14:32 - Buone notizie per chi ha la pressione alta. Portare in tavola lo yogurt previene e tiene a bada l’ipertensione regolando la pressione arteriosa. Ecco quanto discusso dagli esperti riuniti nei giorni scorsi a Washington per l’American Heart Association’s High Blood Pressure Research 2012 Scientific Sessions, a seguito della presentazione di un nuovo studio che ha evidenziato come lo yogurt sia un alimento che può essere benefico per il sistema cardiovascolare. - Buone notizie per chi ha la pressione alta. Portare in tavola lo yogurt previene e tiene a bada l’ipertensione regolando la pressione arteriosa. Ecco quanto discusso dagli esperti riuniti nei giorni scorsi a Washington per l, a seguito della presentazione di un nuovo studio che ha evidenziato come lo yogurt sia un alimento che può essere benefico per il sistema cardiovascolare.

Lo studio La ricerca ha preso in esame la salute di persone che consumavano regolarmente yogurt e altre che non lo consumavano. Lo studio è durato 15 anni e ha previsto il coinvolgimento di oltre 2 mila pazienti che non soffrivano di pressione alta all’inizio dello studio.

La frequenza di consumo dello yogurt e la quantità è stata auto-riferita dai volontari durante il periodo di follow-up per mezzo di questionari che dovevano compilare in tre diversi momenti.

Sia durante i tre momenti di raccolta dei questionari che al termine dello studio, i ricercatori hanno analizzato i dati raccolti. Da questi si è scoperto che chi assumeva almeno il 2 per cento delle calorie giornaliere dallo yogurt aveva il 31 per cento di probabilità in meno di sviluppare l’ipertensione rispetto a coloro che non mangiavano lo yogurt.

Anche le misurazioni della pressione hanno mostrato che chi consumava lo yogurt aveva un valore di pressione sistolica più basso rispetto ai non-consumatori di yogurt.

In termini di quantità, si è stimato che questo dato equivaleva a circa 170 grammi di yogurt ogni tre giorni – una quantità dunque abbastanza relativa, che chiunque può consumare.