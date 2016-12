Nuovi farmaci anti rigetto per il trapianto del tessuto che produce insulina

foto Afp Correlati Una lacrima per misurare il glucosio

I pesi allontanano il diabete 10:00 - Una équipe di ricercatori del San Raffaele ha per la prima volta dimostrato l’utilità degli inibitori dei recettori per chemiochine (proteine in grado di governare il movimento delle cellule nel nostro corpo) nel favorire l’attecchimento e la sopravvivenza delle isole di Langerhans dopo il trapianto in pazienti con diabete di tipo 1.

I farmaci anti recettore CXCR1/2 riducono la risposta autoimmune e aumentano la funzionalità e la sopravvivenza del tessuto che produce insulina dopo trapianto aprendo una nuova prospettiva terapeutica sia nel campo del trapianto sia nella cura del diabete.

La ricerca è stata coordinata da Lorenzo Piemonti, responsabile dell’Unità della biologia della beta cellula dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e realizzata in collaborazione con l’azienda biofarmaceutica Dompé, che ha sviluppato le molecole utilizzate nello studio.

Lo studio e i risultati Il sistema immunitario reagisce al trapianto delle isole di Langerhans, il tessuto che produce l’insulina nell’uomo, in relazione al tipo di cellule coinvolte. Le terapie utilizzate fino a ora hanno lo scopo di inibire un gruppo particolare di cellule immunitarie, i linfociti, il cui compito è eliminare le cellule trapiantate con conseguente rigetto del tessuto.

Dopo aver dimostrato che un altro tipo di cellule, i polimorfonucleati, partecipano attivamente ai processi di danneggiamento del tessuto trapiantato facilitandone la distruzione e il rigetto, i ricercatori del San Raffaele hanno utilizzato modelli murini di trapianto per valutare l’effetto di farmaci in grado di inibire la migrazione dei polimorfonucleati in risposta al rilascio di fattori in grado di attrarli nel sito del trapianto.

Si è così dimostrato come la somministrazione di inibitori dei recettori per chemiochine CXCR1/2 riduca non solo l’accumulo dei polimorfonucleati nel sito di impianto e la conseguente infiammazione ma anche, e soprattutto, favorisca la sopravvivenza del tessuto trapiantato nel tempo.

L’équipe ha verificato inoltre che questa terapia anti recettori CXCR1/2 aumenta significativamente la sopravvivenza e la funzione del tessuto trapiantato anche nell’uomo senza provocare effetti secondari indesiderati.

Il dottor Lorenzo Piemonti spiega: “Prevenire il rigetto e favorire la sopravvivenza del trapianto di tessuto mediante l’uso di anti recettori per chemiochine è un concetto innovativo che identifica la risposta infiammatoria al centro di una reazione molto complessa. La ricaduta clinica di questo approccio potrebbe essere estremamente rilevante sia nel campo del diabete di tipo 1 (e forse tipo 2) che in quello dei trapianti. Il fatto che questi farmaci siano già disponibili per lo studio nell’uomo, con un profilo di sicurezza estremamente favorevole, fa sì che nei prossimi mesi si potrà iniziare studi multicentrici a livello internazionale sia nel trapianto di isole sia nei pazienti diabetici di tipo 1 all’esordio di malattia”.

Antonio Citro ed Elisa Cantarelli, membri dell’Unità della biologia della beta cellula e primi autori dello studio dichiarano: “Tali studi, coinvolgendo un numero maggiore di pazienti, avranno la possibilità di confermare definitivamente nei prossimi due-tre anni la validità dell’approccio”.

La molecola utilizzata per inibire i recettori per chemiochine CXCR1/2 è Reparixin, il capostipite di una nuova classe di farmaci sviluppati dall’azienda italiana biofarmaceutica Dompé.

Eugenio Aringhieri, amministratore delegato del Gruppo Dompé conclude: “L’esperienza di Reparixin rappresenta una conferma della necessità di una sinergia tra ricerca pubblica e privata per poter offrire ai pazienti risposte di cura innovative, in aree ad alto bisogno terapeutico”.