Un treno parte contro l'Alzheimer

foto Sito ufficiale Correlati Alzheimer: esercizio fisico meglio della dieta

Il cacao allontana l'Alzheimer 13:36 - Un treno virtuale, chiamato Treno della memoria, carico di novità scientifiche e di esperti per aiutare chi soffre di Alzheimer, una malattia progressiva e invalidante, il 21 settembre è in partenza dal nord Italia e precisamente da Gallarate alla periferia di Milano.

Un treno di terapie non farmacologiche e di servizi a sostegno, non solo del malato, ma anche di chi gli vuole bene e che, da un giorno all'altro, si trova ad aver a che fare con un problema gravissimo. Una persona che improvvisamente cambia e si chiude in un suo mondo e per colpa della malattia e diventa incomprensibile.

A offrire questa opportunità 3SG Azienda di Servizi Socio Sanitaria del comune con un'équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuta, psicologo, medico geriatra, educatore, musicoterapista, infermiere, fisioterapista, operatore socio sanitario. - Un treno virtuale, chiamato, carico di novità scientifiche e di esperti per aiutare chi soffre di Alzheimer, una malattia progressiva e invalidante,è in partenza dal nord Italia e precisamente da Gallarate alla periferia di Milano.Un treno di terapie non farmacologiche e di servizi a sostegno, non solo del malato, ma anche di chi gli vuole bene e che, da un giorno all'altro, si trova ad aver a che fare con un problema gravissimo. Una persona che improvvisamente cambia e si chiude in un suo mondo e per colpa della malattia e diventa incomprensibile.A offrire questa opportunitàcon un'équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuta, psicologo, medico geriatra, educatore, musicoterapista, infermiere, fisioterapista, operatore socio sanitario.

Perché si chiama Treno della memoria? Nel centro di Gallarate è stato creato uno scompartimento di un vagone ferroviario da utilizzare in modo strutturato, come spazio terapeutico, con due coppie di poltrone, l'una di fronte all'altra, una parete laterale con un monitor che assume il ruolo di finestra virtuale; grazie ad un sistema computerizzato scorrono filmati ad hoc di ambienti esterni ripresi da treni in movimento e sono riprodotti i suoni reali di un treno in viaggio.

La posizione frontale delle poltrone favorisce il contatto visivo e l'attivazione di dinamiche dialogiche tra i "passeggeri" con condivisione del rituale.

Viene organizzato il programma del viaggio precedentemente definito e memorizzato all'interno del programma del computer. Le persone che accedono al servizio compiono un percorso dall' ingresso in stazione alla partenza (con timbratura biglietti) e vengono fatte accomodare nei posti all'interno dello spazio scompartimento del treno.

Dal finto treno alle terapie reali Si chiama Treno della memoria perché il progetto considera e analizza l'idea del viaggio di questa nuova vita con l'arrivo della malattia, la vita come viene percepita dal malato di Alzheimer: avere questa patologia significa infatti uscire dagli usuali schemi di pensiero e la famiglia dovrà pian piano imparare ad accettare la realtà così come viene vissuta dal paziente.

Lo strumento di cura offerto dal progetto Treno della memoria è apparentemente lontano dai percorsi terapeutici tradizionali, ma è un valido supporto alle terapie convenzionali. Il viaggio diventa quindi un momento di fuga, un viaggio nei ricordi, nel passato che ritorna presente e restituisce serenità e benessere.

Gli specialisti hanno verificato che l'uso di terapie non farmacologiche è fortemente indicato per la prevenzione e la cura delle problematiche e dei disturbi comportamentali che si manifestano nell'Alzheimer, soprattutto all'inizio della malattia.

Un intervento mirato stimola quei processi terapeutici per aiutare la persona a livello cognitivo, favorendone il rilassamento e il benessere riducendo i farmaci e migliorando la qualità di vita.

Un progetto completo per malato e famiglia L'attività dei professionisti si rivolge sia alla persona malata che ai familiari, attraverso l'attivazione di programmi psicosociali mirati a ridurre lo stress, affiancati ad attività di formazione e di ascolto.

Accedendo al servizio sarà possibile usufruire anche di visite domiciliari, finalizzate a formare i familiari sulle corrette modalità di relazione e approccio con il paziente affetto da demenza. Verranno inoltre effettuati studi sugli interventi di protesi ambientale che, attraverso piccoli accorgimenti, possono consentire il mantenimento delle abilità residue della persona e trasformare l'ambiente domestico da potenzialmente costrittivo e invalidante ad habitat terapeutico.

Il Portale dedicato Il progetto si trova sul

Il medico di Medicina generale, i familiari e i singoli operatori potranno, nella totale garanzia di privacy dei nostri utenti, scambiarsi e ottenere tutte le informazioni utili alla gestione del malato. Il progetto si trova sul web allestito a supporto dei servizi forniti, costituisce un valido strumento di rete che consente al "Treno della Memoria" di essere costantemente in contatto con il malato di Alzheimer e tutti gli attori dell'assistenza.Il medico di Medicina generale, i familiari e i singoli operatori potranno, nella totale garanzia di privacy dei nostri utenti, scambiarsi e ottenere tutte le informazioni utili alla gestione del malato.

Federica Morandi