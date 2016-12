Rischio ictus triplicato con genitori separati

Isolati gli altri parametri Esme Fuller-Thomson, a capo del team di ricerca ha detto: "C'è una forte associazione tra l'esperienza infantile del divorzio tra i genitori e l'ictus. Rende perplessi alla luce del fatto che abbiamo escluso da questo studio gli individui che sono stati esposti a ogni forma di violenza familiare o con i genitori colpiti da dipendenze".

Angela Dalton, co-autrice dello studio ha aggiunto: "Abbiamo anticipato che l'associazione tra l'esperienza infantile del divorzio tra i genitori e l'ictus potrebbe essere dovuta ad altri fattori come i comportamenti più rischiosi per la salute o lo status socioeconomico più basso tra gli uomini i cui genitori hanno divorziato. Comunque, abbiamo controllato statisticamente i più conosciuti fattori di rischio per l'ictus. Anche dopo questi aggiustamenti, il divorzio tra genitori era sempre associato a un rischio triplicato di ictus tra gli uomini".

Forse la colpa è del cortisolo

I ricercatori non possono dire con certezza perché gli uomini provenienti da famiglie divorziate hanno un rischio triplo di ictus, ma una possibilità potrebbe risiedere nella regolazione corporea del cortisolo, un ormone associato con lo stress.

Gli esperti pensano che l'evento traumatico della separazione in tenera età possa avere implicazioni biologiche in grado di modificare il modo in si reagisce allo stress per il resto della vita.

Come per tutte le ricerche scientifiche è essenziale riprodurre le scoperte emerse da questo studio per effettuare studi di prospettiva in modo da poter essere certi di stabilire la causalità tra i due elementi.