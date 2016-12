Il fumo passivo nuoce alla memoria

foto Afp Correlati Pacchetti senza logo: più attenzione agli avvisi sui rischi per la salute

Un vaccino per dire addio alle sigarette 10:57 - Le sigarette fanno male anche ai non fumatori. In particolare, chi è esposto regolarmente al fumo passivo può subire danni alla memoria. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Northumbria University e pubblicato su Addiction. Si tratta della prima ricerca che esplora il rapporto tra il fumo “di seconda mano” e i problemi di memoria. - Le sigarette fanno male anche ai non fumatori. In particolare, chi è esposto regolarmente al fumo passivo può subire danni alla memoria. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dellae pubblicato su. Si tratta della prima ricerca che esplora il rapporto tra il fumo “di seconda mano” e i problemi di memoria.

Lo studio I ricercatori hanno comparato un gruppo di fumatori abituali con due gruppi di non fumatori, uno con persone esposte regolarmente al fumo altrui e un altro no. É stato rilevato che i non fumatori esposti al fumo passivo dimenticano circa il 20 per cento in più rispetto ai non fumatori non esposti.

Chi è esposto al fumo passivo spesso vive con fumatori o passa del tempo con loro in aree riservate a chi fuma. Hanno riportato di essere stati esposti al fumo passivo per circa 25 ore a settimana per una media di quattro anni e mezzo.

I volontari dei tre gruppi dovevano ricordare di portare a termine un'attività dopo qualche tempo.

Comunque, entrambi i gruppi di non fumatori hanno avuto delle performance migliori rispetto ai fumatori abituali che dimenticano il 30 per cento in più rispetto a chi non è esposto al fumo passivo.

Il ricercatore Tom Heffernan ha detto: "Le nostre scoperte suggeriscono che i deficit associati al fumo passivo si estendono alle funzioni cognitive quotidiane. Speriamo che il nostro lavoro stimoli ulteriori ricerche mirate a una comprensione più ampia dei collegamenti tra fumo passivo e problemi di memoria".