Più malattie mentali con i debiti

foto Afp Correlati Un europeo su dieci è ansioso 16:58 - Le persone che hanno difficoltà a pagare i propri debiti hanno doppie probabilità di sviluppare problemi legati alla salute mentale o di soffrire di gravi forme di ansia.

Tra chi ha arretrati nel pagamento di mutui, ipoteche o mensilità di affitto si registra un'incidenza tripla di problemi mentali rispetto alla popolazione in generale.

Questi dati sono emersi da una ricerca condotta dalla University of Nottingham e pubblicata sull'Economic Journal. In particolare, è stato rilevato che chi affronta problemi di debiti trova stress e ansia anche in altri aspetti della propria vita.

John Gathergood scienziato che ha condotto lo studio ha detto: "Una scoperta che ha caratterizzato la mia ricerca è che molte persone con problemi di debiti descrivono sentimenti come l'incapacità di concentrarsi nelle attività quotidiane o di prendere decisioni normali. Gli effetti possono essere più o meno gravi in base all'attitudine personale o alla salute generale". - Le persone che hanno difficoltà a pagare i propri debiti hanno doppie probabilità di sviluppare problemi legati alla salute mentale o di soffrire di gravi forme di ansia.Tra chi ha arretrati nel pagamento di mutui, ipoteche o mensilità di affitto si registra un'incidenza tripla di problemi mentali rispetto alla popolazione in generale.Questi dati sono emersi da una ricerca condotta dallae pubblicata sull'. In particolare, è stato rilevato che chi affronta problemi di debiti trova stress e ansia anche in altri aspetti della propria vita.scienziato che ha condotto lo studio ha detto: "Una scoperta che ha caratterizzato la mia ricerca è che molte persone con problemi di debiti descrivono sentimenti come l'incapacità di concentrarsi nelle attività quotidiane o di prendere decisioni normali. Gli effetti possono essere più o meno gravi in base all'attitudine personale o alla salute generale".

Meno effetti sulla psiche nelle aree svantaggiate Ma nelle aree geografiche in cui questo tipo di problemi sono più comuni l'impatto del debito sulla salute mentale è meno grave.

Gatherood crede che ciò potrebbe derivare da un effetto di "norma sociale": le persone hanno minori conseguenze dagli eventi negativi quando questi sono più comuni nel loro gruppo sociale. Una sorta di "mal comune mezzo gaudio", insomma. Questo effetto si verifica perché lo stigma che accompagna di solito i problemi economici è più basso nelle aree dove sono più diffusi.