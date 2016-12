A Milano lo psicologo va al parco

foto Afp Correlati Un europeo su dieci è ansioso

Green gym: il muscolo si modella con la zappa 18:32 - Se la gente non va dallo psicologo, lo psicologo va dalla gente. Un'équipe di medici dell'anima farà il tour dei parchi milanesi. Quale luogo migliore per sfogarsi e scoprire i benefici che lo sport ha per il corpo e la mente? Dal 15 settembre nel capoluogo meneghino grazie a un team di esperti dell'Ordine degli psicologi della Lombardia sarà possibile avere gratuitamente un breve incontro.

Il primo appuntamento è per sabato a Parco Sempione, al villaggio allenamenti Run and Health dalle 9 alle 13. Il calendario proseguirà domenica 23, dalle 8 e 30 alle 13 all'Arena Civica per l'Innovation Running (Villaggio della manifestazione). Il terzo incontro è fissato sabato 29 al Parco di Trenno, dalle 9 alle 13 al villaggio Run & Health.

Lo sport come terapia L'obiettivo, per l'Ordine lombardo, è "porre l'attenzione sul ruolo che la psicologia e lo sport possono avere per aumentare il benessere e la qualità di vita delle persone". Inoltre, chi vorrà, potrà partecipare alle iniziative previste per le varie occasioni: sessioni di meditazione in movimento, 'mindful running', questionari di autovalutazione motivazionale.

Gli psicologi sottolineano: "L'esercizio fisico è una fonte di benessere e una pratica salutare e offre un contesto ideale per affrontare il tema della prevenzione".

Psicologi dello sport non solo per professionisti Gli specialisti lombardi invitano inoltre a riflettere sulle nuove prospettive della psicologia dello sport: "Da molti lo psicologo dello sport è visto come una figura professionale che si occupa di sport a livello agonistico e che aiuta singoli atleti o squadre ad ottimizzare il rendimento delle proprie performance sportive grazie ad interventi di mental training.In realtà, oltre a questo ambito di intervento è possibile anche valorizzare il ruolodello psicologo inteso come un esperto che può aiutare le persone comuni a cambiare i propri stili di vita. Per esempio avvicinandosi all'esercizio fisico come pratica positiva per il benessere sia fisico che psicologico della persona".

Il passaggio da una vita sedentaria a una attiva, infatti, non è immediato: "Per imparare nuove strategie le persone devono imparare ad abbandonare vecchie abitudini e vecchi schemi: chi non ha mai fatto o non fa da tempo attività fisica come correre, passa attraverso un periodo iniziale di motivazione".