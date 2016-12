Italia terza in Europa per longevità

foto Afp Correlati Perché si invecchia? 10:55 - Un po' lo sospetti perché nelle piazze delle città italiane insieme alla fontanella con l'acqua c'è sempre qualcuno con i capelli bianchi a osservare ciò che accade da una panchina.

Adesso abbiamo la conferma, ottenuta incrociando i dati di diverse rilevazioni statistiche: l'Italia è un Paese longevo, il terzo in Europa dopo Francia e Spagna.

Peccato, però, che quando oltre alla durata della vita, si considera lo stato di salute, gli abitanti dello Stivale scivolino al decimo posto della classifica lasciando il podio a Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi.

Questi i dati discussi durante un congresso dedicato all'invecchiamento attivo, che riunisce a Brescia la rete dei ricercatori dell'Associazione Fatebenefratelli per la ricerca (Afar).

Questione di genere In particolare, Viviana Egidi dell'Università Sapienza di Roma ha ricordato come le donne, che ancora oggi vivono in media cinque anni più degli uomini, abbiano una peggiore qualità della vita.

Gli esperti parlano di “diversa struttura della morbosità: le donne sono più colpite da malattie non letali come artrosi o osteoporosi; gli uomini che sono invece penalizzati da malattie ad alta mortalità come tumori o malattie vascolari”.

Ciò spiegherebbe perché le femmine sono più longeve, ma soffrono anche più a lungo a causa di patologie croniche che tendono ad affliggerle più degli uomini.

Gli specialisti osservano inoltre che “le donne hanno anche una capacità di prevenzione maggiore, che consente loro di essere più tempestive nell'intervento sulla malattia”.

Infine, "molte delle misure utilizzate nelle indagini dell'ultimo decennio fanno riferimento alle auto percezioni sulle proprie condizioni di salute, che portano le donne a una considerazione del proprio stato di salute peggiore di quello degli uomini".