Vaccino contro l'Hiv: nuove prove di efficacia

Approvata pillola per prevenire l'Aids 16:53 - Secondo un nuovo studio, ci sarebbero nuove prove dell'efficacia del primo vaccino in grado di prevenire l'infezione da Hiv.

Al centro della ricerca descritta su Nature, un test sugli effetti di una combinazione di due vaccini anti-Hiv in oltre 16 mila uomini e donne thailandesi.

Questione di impronte genetiche Inoltre, i virus con due particolari impronte genetiche sono stati associati a una maggiore efficacia del vaccino.

Morgane Rolland, dell'Us Military Hiv Research Program, autore principale dello studio spiega: "Per la prima volta che abbiamo visto una pressione sul virus a livello genetico causata da un vaccino efficace contro l'Hiv" . Gli scienziati hanno condotto un'analisi genetica su una selezione dei soggetti che avevano ricevuto vaccino o placebo, per identificare le caratteristiche associate alla risposta indotta dal siero. L'analisi ha rivelato le prove di una particolare risposta immunitaria indotta dal vaccino in due siti della regione Env-V2, situata sulla copertura esterna dell'Hiv. Contro i virus che portano queste particolari impronte digitali genetiche, spiegano i ricercatori, l'efficacia del vaccino è aumentata all'80 per cento.

Questi elementi messi in luce dalla ricerca evidenziano un potenziale bersaglio per la prevenzione immunologica dell'Hiv.

Jerome Kim, autore dello studio spiega: "Questi risultati rafforzano sia quanto emerso su RV144 sia i dati del precedente studio, secondo cui gli anticorpi diretti nella regione V1V2 riducono il rischio di infezione. Nel complesso il lavoro suggerisce che la regione Env-V2 regione potrebbe essere un obiettivo fondamentale per i futuri vaccini contro l'Hiv".