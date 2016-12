Omega 3 per leggere meglio

foto Afp 12:04 - Tra poco si riaprono le porte delle scuole e alcuni piccoli entreranno in classe per la prima volta. Se i bambini manifestano difficoltà nella lettura gli Omega 3 potrebbero dare loro una mano.

Lo studio I ricercatori hanno dato 600 mg di Omega 3 in pillole a 362 bambini dai 7 ai 9 anni per 16 settimane. Il team ha osservato nei bimbi che avevano le performance peggiori un miglioramento rispetto ai coetanei che avevano assunto un placebo.

Lo studio è stato finanziato da un produttore di integratori (DSM Nutritional Lipids) ma portato avanti indipendentemente dai ricercatori dell'ateneo britannico.

Alex Richardson del Centre for Evidence-Based Intervention della Oxford University spiega: "I nostri risultati mostrano che assumere integratori di Omega 3 può migliorare la performance dei bambini con difficoltà di lettura, e aiutarli a mettersi in pari".