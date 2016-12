Una lacrima per misurare il glucosio

foto Afp Correlati L'occhio svela la salute del cuore

Mini-strumento toglie i fibromi senza anestesia 16:15 - La medicina si muove verso strumenti diagnostici sempre meno invasivi. Con un nuovo dispositivo medico basterà una lacrima o qualche goccia di sudore per avere una misurazione precisa dei livelli di glucosio.

Il nuovo accessorio messo a punto dall'azienda tedesca Fraunhofer-Gesellschaft è in grado di misurare il glucosio attraverso fluidi corporei diversi dal sangue, evitando così ai pazienti diabetici le quotidiane punture dei polpastrelli.

Piccole dimensioni Il biosensore si basa su una reazione elettrochimica attivata con l'aiuto di un enzima.

Le dimensioni dell'apparecchio lo rendono adatto a essere facilmente trasportato: il chip messo a punto misura solo 0,5 millimetri di larghezza e due di lunghezza, e contiene tutti gli elementi per la misura ma anche per convertire il segnale analogico in digitale e inviarlo all'esterno via wireless.

Gli inventori spiegano: "In passato per fare tutte queste cose serviva una piastra grande quanto metà di un foglio A4 e un driver ora invece non è più necessario".