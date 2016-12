L'olfatto si ripristina con i geni

foto Afp 12:18 - L'aroma del pane appena sfornato, l'essenza delle rose o il profumo della terra bagnata dalla pioggia. Chi non ha mai avvertito questi odori e, per fortuna, si è risparmiato anche il tanfo delle uova marce, potrebbe avere una speranza in più grazie a una terapia genetica.

Al momento, gli scienziati sono riusciti a far recuperare il fiuto a dei topolini che soffrivano di anosmia congenita. Ma la ricerca, condotta dalla University of Michigan Medical School e pubblicata su Nature Medicine, apre orizzonti futuri per chi ha perso il senso dell'olfatto per malattie o ne è privo dalla nascita.

Troppo presto per l'uomo Gli scienziati hanno tuttavia precisato che è troppo presto per parlare di cura dell'uomo e che la loro terapia riguarda soprattutto quelli che hanno perduto l'olfatto per disordini genetici piuttosto che per invecchiamento o traumi.