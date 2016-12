L'influenza che verrà sarà più cattiva

foto Afp Correlati In arrivo vaccino universale contro l'influenza 16:08 - Quella di quest'anno sarà un'influenza più "aggressiva". Due i virus nuovi rispetto all'anno scorso e al 2010.

A lanciare il monito è il presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), Pierluigi Clerici: "Ci si aspetta una stagione influenzale meno mite e più complessa rispetto a quella dei due anni scorsi e richiederà un'attenzione maggiore alla vaccinazione da parte delle categorie deboli".



- Quella di quest'anno sarà un'influenza più "aggressiva".A lanciare il monito è il presidente dell'(Amcli),: "Ci si aspetta una stagione influenzale meno mite e più complessa rispetto a quella dei due anni scorsi e richiederà un'attenzione maggiore alla vaccinazione da parte delle categorie deboli".

Due ceppi diversi L'Amcli sottolinea: "Sulla base dei dati dell'Organizzazione mondiale della sanità nella prossima stagione influenzale circolerà ancora il ceppo virale pandemico del 2009 (il virus A/H1N1), ma anche altri due ceppi diversi da quelli che hanno circolato negli ultimi due anni (un ceppo B e un ceppo H3N2)”.

Per questo motivo "il vaccino per la prossima stagione contiene un virus uguale a quello delle due stagioni precedenti (A/H1N1 2009), mentre i virus H3N2 e B sono differenti".

I danni dell'influenza A I microbiologi mettono in evidenza un recente lavoro pubblicato sulla rivista Lancet in cui è riportato che il virus H1N1, responsabile della pandemia di influenza A della stagione 2009/2010, ha causato 575 mila morti (circa centomila in più rispetto ai decessi causati dalla solita influenza stagionale), l'80 per cento delle quali fra gli under 65.

Clerici osserva che dopo la pandemia "abbiamo avuto due stagioni influenzali relativamente più tranquille poiché hanno circolato gli stessi ceppi virali, quindi la composizione del vaccino è rimasta uguale".