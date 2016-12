Più casi di cancro al polmone tra non fumatori

Colpa del diesel? Sono ancora poco chiari i fattori di rischio che possono causare il cancro nei non fumatori, anche se recentemente l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato che i gas di scarico dei motori diesel possono essere considerati fra gli elementi scatenanti.

Lo studio

Gli esperti hanno studiato 7.610 nuovi casi di questo tumore in Francia nel 2010. Gli studiosi hanno raccolto informazioni su tutti i pazienti inclusa l'età, la storia di tabagismo, l'istologia del loro cancro e lo stadio della malattia alla diagnosi, raffrontandoli poi con dati relativi a uno studio condotto dieci anni fa.

I risultati hanno evidenziato un aumento del numero di donne e di non fumatori che sviluppano un cancro ai polmoni, in particolare quello non a piccole cellule.

Circa il 12 per cento dei casi di malattia si registra infatti in non tabagisti, da circa l'8 per cento di 10 anni fa. Il 24,4 per cento di malati è di sesso femminile, rispetto al 16 per cento nel 2000.

Crystele Locher tra gli autori dello studio precisa: "Non c'è stato solo un aumento di donne e non fumatori che si ammalano ma anche di casi diagnosticati all'ultimo stadio della patologia. Oltre a quanto affermato dall'Oms, servono studi per capire quali sono gli altri fattori che contribuiscono all'insorgenza di questa forma di cancro".