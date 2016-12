Il dentifricio di domani è con l'olio di cocco

foto Afp Correlati Il triclosano può far male ai muscoli

Olio di cocco non solo da spalmare sulla pelle per idratarsi sotto il solleone ma anche per lavare i denti.

Per quanto possa apparire curioso lavare i denti con un olio di cocco, questo ingrediente naturale potrebbe creare una rivoluzione nel campo dell'igiene orale e scalzare la più tradizionale menta.

Almeno sembrano queste le promesse del ritrovato in base a una ricerca dell'irlandese Athlone Institute of Technology presentata nel Regno Unito durante il congresso autunnale della Society for General Microbiology (Società di microbiologia generale) che si è tenuto presso la University of Warwick.

Il killer dei batteri Questa miscela, che potrà diventare l'ingrediente di dentifrici e collutori, sarebbe un potente killer dei batteri che si annidano nel cavo orale. Incluso lo Streptococcus mutans, uno dei principali microrganismi coinvolti nel metabolismo del saccarosio e tra le cause della formazione della carie.

Un problema che, secondo i ricercatori, nei Paesi industrializzati colpisce dal 60 al 90 per cento dei bambini e la maggior parte degli adulti.