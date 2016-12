Ibuprofene? Una app per il nome del farmaco

foto Sito ufficiale Correlati Ricette della mutua: da oggi i medici non specificheranno più il nome del farmaco 11:23 - Paracetamolo, Amitriptilina, Ketoprofene. Sono i nomi di alcuni principi attivi che per la gente comune sono spesso sconosciuti. Eppure bisognerà conviverci visto che con l’entrata in vigore delle nuove norme per la prescrizione dei farmaci è scattato l’obbligo da parte del medico di indicare sulla ricetta il nome del principio attivo invece del nome commerciale del farmaco.

L'80% degli italiani paga di più per il “griffato” Forse per una diffidenza nata dalla mancanza di dimestichezza, si aggira attorno all'80 per cento la percentuale di cittadini a cui il medico di famiglia ha prescritto la molecola, ma che preferisce acquistare comunque il prodotto "griffato", pagando di tasca propria la differenza di prezzo. E' quanto emerge da un'indagine condotta dall'Adnkronos Salute su un campione di farmacie di Milano, Roma e Napoli.