Antidepressivi aumentano il rischio di incidenti

10:42 - Il tre per cento degli incidenti stradali sono attribuibili a un consumo di antidepressivi. L'assunzione di questi farmaci è associata all'aumento del rischio di essere responsabili di un incidente su strada, in particolare in certe tappe chiave del trattamento, avverte una nuova analisi dello studio Cesir-A. Coordinato dall'Istituto nazionale sulla salute e la ricerca medica francese e pubblicato sul Journal of Clinical Psychiatry, questo studio avvisa del pericolo alla guida dopo il consumo di farmaci antidepressivi.

Studi precedenti avevano già suggerito un'alterazione delle capacità di guida sotto certi trattamenti per la cura della depressione, tanto che nel 'bugiardino' di questi farmaci tra gli effetti collaterali vengono citati problemi con la guida e l'uso di macchinari in genere.

Questi nuovi risultati forniti sono basati sui dati dell'assistenza sanitaria francese e su quelli relativi agli incidenti raccolti dalle assicurazioni e dai rapporti di polizia.

Lo studio è stato condotto su 72.685 guidatori coinvolti in un incidente tra il 2005 e il 2008. Tra questi, 2.936 guidatori (4 per cento) avevano assunto almeno un antidepressivo il giorno dell'incidente.

L'analisi ha constatato un'associazione significativa tra il rischio di essere responsabili di un incidente e la prescrizione di antidepressivi. Inoltre, il rischio di incidenti alla guida risulta aumentato dopo l'inizio di un trattamento per la cura della depressione o quando la cura viene cambiata.