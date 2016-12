Presto spermatozoi dalla pelle umana

foto Afp Correlati Fare più sesso aumenta la fertilità? 14:55 - Un team di scienziati della University of Pittsburgh ha annunciato di essere riuscito a realizzare spermatozoi in fase iniziale dello sviluppo, partendo dalla pelle umana. La tecnica, descritta su Cell Reports, potrebbe aiutare in futuro migliaia di uomini sterili a diventare papà. - Un team di scienziati dellaha annunciato di essere riuscito a realizzare spermatozoi in fase iniziale dello sviluppo, partendo dalla pelle umana. La tecnica, descritta su Cell Reports, potrebbe aiutare in futuro migliaia di uomini sterili a diventare papà.

Un aiuto per la fertilità Già con le tecniche attuali, spiegano i ricercatori "lo sperma può essere conservato per future procedure di inseminazione artificiale, ma questa tecnica non aiuta alcuni pazienti, come i ragazzi colpiti da tumore in età prepubere".

Utilizzando questa nuova tecnica anche questi uomini potrebbero in futuro avere figli geneticamente propri.

Inoltre, la ricerca potrebbe portare alla messa a punto di nuovi contraccettivi e di una pillola che contrasti l'infertilità.

Ma lo studio non ha mancato di suscitare dubbi etici tra chi sostiene sia pericoloso e sbagliato interferire con i mattoni della vita e mette in guardia da un futuro con bambini creati con mezzi artificiali.