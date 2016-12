Una crema per tornare vergini?

foto Afp Correlati Meno piacere sotto le lenzuola se hai il diabete

Fare più sesso aumenta la fertilità? 11:09 - Una crema tonificante per vagina che promette di far sentire le donne come se fossero di nuovo vergini. E' stata lanciata sul mercato indiano con il nome "18 again" (Di nuovo 18 anni) dalla Ultratech, società con sede a Mumbai.

Lo spot, in onda sulle tv indiane, è in tipico stile Bollywood: una donna in sari entra con movenze ammiccanti in un atrio e comincia a ballare in maniera allusiva con il partner annunciando con voce languida: "Mi sento come una vergine" e "Mi sento come la primissima volta".

La crema ha un costo di circa 44 dollari e contiene ingredienti naturali come polvere d'oro, aloe vera, mandorle e melograno. Essendo già in commercio è stata, naturalmente, testata clinicamente.

Donne indiane sul piede di guerra La strategia pubblicitaria della crema sta sollevando un vespaio di polemiche perché dottori, gruppi di donne e utenti dei social media dicono che il prodotto può rinforzare l'idea radicata in India che il sesso prematrimoniale sia condannabile, un tabù ancora presente.

Annie Raja della National Federation of Indian Women (Federazione nazionale delle donne indiane) ha detto: "Questa crema è un nonsense e potrebbe causare un complesso di inferiorità in alcune donne. Anziché dar potere al sesso femminile, la crema potrebbe creare l'effetto opposto, riaffermando una visione patriarcale: la nozione che tutti gli uomini vogliono una donna vergine per la prima notte di nozze".