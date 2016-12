Latte di mamma e l'intestino del bebè è più sano

foto Afp Correlati Bimbi più intelligenti col parto naturale 15:31 - Un altro buon motivo per allattare al seno: un intestino più sano per i piccoli. Questi i risultati di uno studio condotto dai ricercatori del Duke University Medical Center pubblicato sulla rivista Current Nutrition & Food Science.

I test di laboratorio hanno svelato che il latte della mamma favorisce la formazione di una flora microbiotica in grado di aiutare l'assorbimento delle sostanze nutritive e migliorare lo sviluppo del sistema immunitario.

Il capo dello studio William Parker ha commentato: "Si tratta del primo studio che esamina gli effetti della nutrizione infantile sul modo in cui i batteri crescono, focalizzandosi sui benefici che ha l'allattamento al seno rispetto ad altre formule di nutrizione per i neonati. Solo il latte materno sembra promuovere la creazione di una salutare colonia batterica. Queste scoperte potrebbero essere impiegate per sviluppare dei surrogati del latte materno in grado di imitare meglio i benefici dell'allattamento al seno nel momento in cui questo non è possibile".

Si crea una "biopellicola" scudo Nel loro studio, gli scienziati hanno fatto crescere i batteri in campioni contenenti latte in polvere, latte di mucca e latte dal seno femminile. I campioni sono stati incubati con due ceppi di batteri E. Coli: primi abitanti dell'intestino che aiutano a contrastare gli organismi pericolosi associati con le intossicazioni alimentari.

Entro pochi minuti, i batteri hanno iniziato a moltiplicarsi in tutti i campioni, ma si è verificata un'immediata differenza nella maniera in cui batteri hanno iniziare a crescere.

Nel latte materno i batteri si sono attaccati insieme per formare delle “biopellicole”: sottili, aderenti strati di batteri che funzionano come uno scudo contro gli agenti patogeni e le infezioni.

I batteri cresciuti nella soluzione di latte in polvere e latte di mucca sono proliferati ma non si sono aggregati per formare una barriera protettiva.

Secondo il dottor Parker "ciò potrebbe avere un effetto a lunga durata sulla salute dei bambini che, per motivi diversi, non hanno bevuto il latte della madre".

Gabriela Panayotti del Duke University Medical Center ha aggiunto: "Questo studio aggiunge ancora un maggior peso a un già ampio ventaglio di prove che individua nel latte materno la maniera più nutriente per cibare i bambini, quando possibile. Sappiamo che i bambini allattati dalla madre hanno una migliore salute, compreso un ridotto rischio di sviluppare il cancro".