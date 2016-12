"Stress da rientro? Non esiste"

foto Afp Correlati Rischio di infarto in aumento con turni irregolari 22:41 - Per molti le vacanze sono finite. Ombrelloni e sdraio ritrovano posto in soffitta e, di malavoglia, gli italiani abbandonano gli infradito per calzare i mocassini. Ma il ritorno alla scrivania non deve condurre alla nostalgia di spiagge dorate.

Bicchiere mezzo pieno La chiave per affrontare una vaga malinconia dovuta alla ripresa di ritmi più concitati sta nel modo di guardare le cose. Secondo lo psichiatra: “Bisogna pensare alla fortuna che si ha ad aver fatto delle ferie e a poter contare su un impiego, con i tempi che corrono”.

Non tutti sono tristi Per l'esperto: “Ci sono molte persone felici di tornare nella propria abitazione, nel loro ufficio, altre che riescono semplicemente a razionalizzare e a non farsi prendere dalla tristezza perché capiscono che la situazione economica attuale non consente di lasciarsi andare a depressione”.

Più attività fisica E se, nonostante tutto, compaiono mal di testa, stanchezza e irritabilità, come combatterli? Per Petiziol basta fare un po' di sport: “La psicomotricità è un elemento essenziale per il benessere umano. A tutte le età, dall'infanzia alla vecchiaia. Basta assecondare le proprie tendenze e, in caso di scarsa disponibilità economica, uscire e fare una bella corsa”.

La mente si adatta Il ritorno alla vita di tutti i giorni non deve scatenare ansie. Petiziol fa notare: “L'organismo e la mente umana sono perfettamente in grado di adattarsi a cambiamenti ben più repentini. Non dimentichiamo infatti che tutti coloro che si recano in vacanza sanno quando inizia e quando finirà, dunque hanno tempo per prepararsi psicologicamente a un rientro sereno”.

Sparpagliare le vacanze “Un piccolo e prezioso stratagemma per sentirsi al meglio tutto l'anno: concedersi tre giorni di vacanza al mese, oltre alle domeniche. Il risultato è che si lavora anche meglio”.