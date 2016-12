Scossa elettrica contro la malattia del gioco?

foto Afp 11:50 - Graffiare via una patina argentea con una monetina per sognare di cambiare vita. Tutti hanno provato almeno una volta a scommettere per vincere denaro, sì, ma anche la promessa di un nuovo orizzonte. Se una puntata al casinò o una monetina alla slot machine non diminuiscono la salute ma solo la dimensione del portafoglio, quando il rischio diventa un'attività pervasiva della propria quotidianità può indurre alla dipendenza.

Ludopatia in Italia Il fenomeno è in aumento con lo sviluppo dei giochi online. I giocatori d'azzardo in Italia sono circa 15 milioni nella fascia di eta' 15-64 anni. Come ha spiegato a maggio di quest'anno, durante un convegno sull'argomento, il ministro della Salute Renato Balduzzi: "L'80 per cento dei giocatori ha un profilo 'non a rischio', il 20 per cento circa, pari a 3 milioni di persone, potrebbe invece essere a rischio, in misura differente, per tale disturbo".

Già nel 1994 il gioco d'azzardo patologico (Gap) è stato classificato nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali come "disturbo del controllo degli impulsi" . L' Organizzazione mondiale della sanità ha inserito il gioco d'azzardo patologico tra i disturbi delle abitudini e degli impulsi in forte comorbilità con altri quadri patologici

Cos'è la rTMS? Anne Sauvaget dell'unità di sismoterapia dell'ospedale di Nantes spiega: "La rTMS è utilizzata in neurologia per il trattamento del dolore e in psichiatria per i problemi d'umore, di ansia e per le allucinazioni uditive nella schizofrenia".

Nella rTMS una bobina magnetica viene posta vicino allo scalpo del paziente e un campo magnetico potente e dal rapido cambiamento di fase passa attraverso il cranio e le ossa e penetra per alcuni centimetri nella corteccia esterna (materia grigia esterna) del cervello inducendo una scarica elettrica. Il segnale immesso depolarizza i neuroni e modifica la loro attività. Questo trattamento viene definito dai medici indolore e non necessita di anestesia.