Vitamina C scudo contro lo smog

11:18

potrebbe proteggere i polmoni esposti all'inquinamento atmosferico secondo un recente studio pubblicato sulla rivistaI ricercatori dellhanno scoperto che si verificavano più ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da asma e Broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) nei giorni in cui si registravano altri livelli di particolato atmosferico. Il particolato è una sostanza inquinante che causa stress ossidativo nel corpo, aumentando il rischio di problemi cardiaci.I ricercatori hanno scoperto che c'erano minori probabilità che le persone con i livelli più alti di vitamina C nel sangue si recassero in ospedale in quei giorni ad alto inquinamento., scienziato coinvolto nello studio ha detto: "Queste scoperte si aggiungono a un piccolo ma crescente numero di prove che dimostrano che gli effetti dell'inquinamento atmosferico potrebbero essere modificati dagli antiossidanti".Lo studio ha coinvolto 209 persone ricoverate negli ospedali londinesi. Mentre i ricercatori hanno scoperto un collegamento tra i livelli di vitamina C e i ricoveri ospedalieri, non hanno rivelato un legame significativo per i livelli di acido urico e vitamina E o A.