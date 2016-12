Insonnia? Forse è colpa dei geni

foto Afp 16:04 - Dare una sprimacciata al cuscino, alzarsi per bere un bicchiere d'acqua, affacciarsi al balcone. Rigorosamente a notte fonda e con gli occhi sbarrati. È la dura vita di chi soffre d'insonnia e proprio non riesce ad abbandonarsi tra le braccia di Morfeo.

Questo disturbo non riguarda solo chi fa i turni di notte o chi ha problemi mentali. Gli scienziati dell'Istituto per la neuroscienza olandese hanno individuato un gruppo di persone nate senza i geni "del comfort" essenziali per addormentarsi facilmente.

Non solo stress Queste persone sarebbero immuni alla sensazione di calore e relax che fa addormentare in media in quindici minuti. I loro geni sono progettati, invece, per mantenere uno stato di allerta mentale.

Ciò rende un sonno normale e prolungato impossibile quindi si addormentano in modo discontinuo.

Ci sono altri cosiddetti geni dell'insonnia: alcuni causano micro-risvegli nelle ore piccole o portano ad alzarsi dal letto all'alba. Finora, l'insonnia era considerata un problema di origine psicologica scatenato da stress, problemi o sconvolgimenti del sonno causati dai turni di notte o dal jet lag.

Ma gli scienziati stanno svelando la spiegazione genetica per cui circa un terzo delle persone soffre di problemi di sonno costanti o episodici. Ci potrebbero essere sei o più tipi differenti di insonnia collegati ai geni. Questo potrebbe portare allo sviluppo di farmaci per bloccare l'effetto dei segnali chimici che producono.