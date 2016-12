Fare più sesso aumenta la fertilità?

foto Afp 11:24 - Lo sperma non sarebbe solo un veicolo per trasportare gli spermatozoi, giocherebbe anche un ruolo cruciale nell'innescare l'ovulazione, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Gli scienziati hanno scoperto che una proteina presente nel fluido sessuale agisce come un segnale ormonale nel cervello femminile. Ciò darebbe il via al rilascio di altri ormoni che segnalano alle ovaie di rilasciare un uovo.

La squadra internazionale condotta da Gregg Adams della University of Saskatchewan, ha trovato questa proteina in una varietà di mammiferi dai lama ai conigli, agli umani. Secondo gli scienziati, ciò implicherebbe un'importante funzione nella riproduzione di tutti i mammiferi.

Una proteina che agisce nel cervello femminile Il professor Adams ha detto: "Dai risultati della nostra ricerca, sappiamo adesso che alcune ghiandole sessuali nei maschi dei mammiferi producono grandi quantità di una proteina che ha un effetto diretto sulla femmina".

La proteina, che è stata chiamata "ovulation-inducing factor" (fattore che induce l'ovulazione) lavora attraverso l'ipotalamo del cervello femminile. Questa parte del cervello collega il sistema nervoso a quello endocrino (un sistema di ghiandole che secerne ormoni nel flusso sanguigno) attraverso la ghiandola pituitaria.

Adams ha precisato: "L'idea che una sostanza nello sperma dei mammiferi abbia un effetto diretto sul cervello femminile è una novità".