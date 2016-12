Staminali per curare le ferite

foto Afp Correlati Le staminali difendono il cervello dal tumore 16:15 - Guarire dalle ferite più in fretta grazie alle staminali nel proprio midollo osseo. In uno studio condotto da un gruppo multidisciplinare torinese degli ospedali Molinette e Mauriziano, le cellule staminali del midollo osseo sono state mobilizzate per agevolare la guarigione di estese asportazioni di tessuto dovute alla presenza di cisti sacro-coccigee, ossia formazioni cistiche contenenti spesso peli che si trovano nella parte più bassa della colonna vertebrale.

I ricercatori sottolineano l'assenza di effetti collaterali e la sicurezza del metodo. In genere, la ricerca di base sulle cellule staminali ha mantenuto le promesse ma, spesso, solo in laboratorio. Finora, infatti, le applicazioni cliniche sono state scarse e limitate a particolari casi di malattie del sangue. In questo caso la ricerca è giunta alla fase dell'applicazione clinica.

In teoria, è un procedimento semplice: vengono stimolate le cellule staminali presenti nel midollo osseo, per intervenire in un processo di guarigione. La stimolazione avviene attraverso la somministrazione di fattori di crescita che attivano e mobilizzano le cellule staminali del midollo osseo che accorrono in massa dove è in corso il processo di guarigione.