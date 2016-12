Corde vocali artificiali in arrivo

- "Basta un poco di zucchero e la pillola va giù" cantava Julie Andrews nei panni di Mary Poppins nel musical disneyano che ha fatto sognare generazioni di bambini.Ma dopo un intervento effettuato quindici anni fa per rimuovere un cancro alla gola, l'ex stella di Broadway ha perso la sua voce da usignolo. Adesso,su, coordinatore della ricerca ha detto: "Non so se Julie Andrews vorrà essere la prima paziente a provare il trattamento. Credo che voglia semplicemente fare una cosa buona per il mondo. Ci saranno molte persone che potranno beneficiare di questa cura se diventerà disponibile".

Sperimentazione umana tra un anno

Le corde vocali artificiali sono realizzate con un gel non tossico e già utilizzato in medicina, in grado di garantire la stessa elasticità delle corde vocali naturali.

Dopo i risultati positivi sugli animali, la sperimentazione sull'uomo è prevista a partire dalla metà del 2013. La ricerca è condotta dal Massachusetts Institute of Technology, che ha annunciato i risultati nel corso del Congresso nazionale dell'American Chemical Society.

Le corde sono costituite da strati di muscoli, legamenti e una membrana. Lo strato tra il legamento e la membrana è caratterizzato dalla duttilità fondamentale per poter parlare.

La perdita di flessibilità delle corde vocali, che può essere causata dall'invecchiamento o da una malattia, è un fattore importante nella perdita della voce.

Il materiale utilizzato dagli studiosi è molto flessibile e in grado di vibrare come le corde vocali umane. Dopo aver testato numerosi materiali, i ricercatori hanno deciso di impiegare il glicole polietilenico 30 (PEG30), già utilizzato in creme per la cura personale, dispositivi medici e farmaci approvati dalla Food and drug administration.

Il gel PEG30 può vibrare fino a 200 volte al secondo, una velocità normale per una persona impegnata in una conversazione.