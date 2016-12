Colesterolo? Si misura con una foto

foto Afp 12:08 - Chi non ha provato a farsi leggere la mano al banchetto di una zingara al Luna Park? Senza nuvole di fumo o sfere di cristallo, oggi la scienza offre un dispositivo di lettura della mano in grado di misurare il livello di colesterolo.

La ricerca Lo studio è stato pubblicato sull'International Journal of Medical Engineering and Informatics. Qui, N.R. Shanker, capo della squadra di ricerca, e i suoi colleghi descrivono come hanno sviluppato questa tecnica non invasiva per testare i livelli di colesterolo nei pazienti a rischio di patologie cardiache. Il loro approccio è basato sulla creazione di un vasto database di livelli di colesterolo registrati usando gli esami del sangue classici e collegati con una fotografia della mano di ogni paziente. Ciò è possibile perché il colesterolo si concentra nelle pieghe delle dita. Gli scienziati hanno sviluppato un cervellone in grado di paragonare le immagini di ogni nuovo paziente con le migliaia di foto a disposizione nell'archivio digitale e di accoppiarle a una specifica lettura del colesterolo.

Buono o cattivo? Troppo colesterolo in circolo nel sangue può costituire un importante fattore di rischio nelle patologie cardiovascolari.

Quando è in eccesso non viene utilizzato dal corpo per realizzare ormoni e costruire cellule ma si deposita nelle pareti interne delle arterie e riduce il normale flusso sanguigno causando potenzialmente problemi cardiaci e aumentando il rischio di ictus cerebrale. Conoscere la quantità totale del colesterolo è spesso un utile indicatore sebbene sia necessaria un'analisi più dettagliata che distingue Hdl (Lipoproteina ad alta densità) da Ldl (lipoproteina a bassa densità) e trigligeridi per un controllo della salute del paziente a cui sono stati trovati alti livelli di colesterolo. E' il colesterolo Ldl, cosiddetto “cattivo” a contribuire alla formazione di placche e arteriosclerosi. La presenza dei diversi livelli di colesterolo può essere rivelata attraverso l'analisi dell'immagine della pelle.