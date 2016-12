Sì alla chemio in gravidanza

foto Afp 10:00 - Scoprire di avere il cancro è sempre un dramma ma la notizia è ancora più gravosa se si apprende mentre si sta aspettando un figlio. Secondo gli scienziati, però, le donne incinte colpite dal cancro possono essere trattate con la chemioterapia senza mettere in pericolo il feto. Uno studio del German Breast Group suggerisce che le donne che ricevono una cura per il cancro durante la gravidanza non corrono rischi maggiori di dare alla luce bambini con difetti alla nascita o altri problemi legati alla salute.

Circa una donna incinta ogni duemila è colpita dal cancro, una frequenza che sta crescendo del 2,5 per cento all'anno visto che le donne scelgono di rimanere incinte in età più avanzata. Le centinaia di donne in gravidanza a cui viene diagnosticato il cancro ogni anno si trovano di fronte a un difficile bivio. Alcune decidono di optare per l'aborto, specialmente se sono nei primi mesi della gravidanza e il cancro è molto aggressivo, altre scelgono di rifiutare le cure finché il bambino non nasce. Ma i ricercatori tedeschi dicono che non è necessario interrompere la gravidanza né rimandare la cura o ridurre i farmaci.

La ricerca Lo studio è stato condotto su più di quattrocento donne di tutta Europa a cui è stato diagnosticato il cancro al seno allo stadio iniziale mentre erano incinte. Tra queste, quasi la metà si è sottoposta a chemioterapia durante la gravidanza.

I risultati dimostrano che se tra i neonati delle 197 donne curate con chemioterapici nati qualcuno è nato con malattie, ciò non è attribuibile ai farmaci chemioterapici.

I bambini le cui madri si sono sottoposte a chemioterapia avevano, in media, un peso più basso alla nascita secondo un report del The Lancet Oncology Journal. Ma c'erano poche differenze rilevanti tra i due gruppi. I bambini esposti a chemioterapia nel ventre materno non hanno mostrato di avere un rischio più alto di malformazioni alla nascita, né minori livelli di benessere rispetto agli altri.