Meno rischi cardiaci per chi ha il gruppo 0

Le persone con i gruppi sanguigni A, B o AB hanno un rischio un po' più alto di contrarre malattie cardiache rispetto a quelli con il gruppo 0, il più comune.

Questi i risultati di una ricerca condotta dalla Harvard School of Public Health e pubblicata sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology della American Heart Association.

Lu Qi, tra gli autori dello studio spiega: "Chi sa di avere un rischio maggiore potrebbe essere più motivato a fare dei cambiamenti per abbassare le possibilità di affezioni cardiache. Non possiamo cambiare il gruppo sanguigno ma lo stile di vita sì".

La ricerca Lo studio ha coinvolto circa 90 mila uomini e donne in due studi di monitoraggio della salute che sono andati avanti per più di vent'anni. Sono state 4.070 le persone che hanno sviluppato patologie cardiache. I ricercatori hanno considerato l'età e altri fattori come le abitudini alimentari, l'assunzione di alcool, la storia familiare.

L'aumento del rischio per il tipo A è dell'8 per cento, per il tipo B dell'11 per cento e per il tipo AB del 20 per cento.

Mentre lo studio non ha esaminato come il gruppo sanguigno possa influenzare il rischio di malattie cardiache, ha evidenziato che la responsabilità potrebbe dipendere da alcune caratteristiche dei diversi tipi sanguigni. Per esempio, alcune ricerche suggeriscono che i gruppi sanguigni possono influenzare il livello del colesterolo o il rischio di sviluppare coaguli nel sangue.