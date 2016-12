Arriva il dispositivo anti sudore

foto Afp 11:19 - Sul mercato statunitense da gennaio un nuovo dispositivo alle microonde per combattere la sudorazione eccessiva. Se il sudore della fronte esprime la fatica del lavoro, l'ascella pezzata è una caduta di stile che causa ostracismo sociale.

A cascarci, oltre ai comuni mortali, ci sono anche i vip: - Sul mercato statunitense da gennaio un nuovo dispositivo alle microonde per combattere la sudorazione eccessiva. Se il sudore della fronte esprime la fatica del lavoro, l'ascella pezzata è una caduta di stile che causa ostracismo sociale.A cascarci, oltre ai comuni mortali, ci sono anche i vip: persino i più attenti all'immagine incappano nell'umidità della cavità ascellare . Incidenti occasionali a parte, l'iperidrosi - ossia l'eccessiva sudorazione - colpisce il tre per cento della popolazione mondiale.

Ma adesso il nuovo aggeggio magico potrebbe aiutare a risolvere il problema. Prodotto da un'azienda californiana, è stato approvato dalla Food and Drug Administration.

Kathryn O'Shaughnessy, scienziata della società produttrice Miramar Labs spiega: "L'energia sprigionata dal dispositivo è in grado di distruggere da 22 a 30 mila ghiandole sudoripare delle ascelle, abbattendo la sudorazione in media dell'82 per cento".

L'utilizzo di antitraspiranti non basta ad alleviare i sintomi di chi soffre di iperidrosi. Il disturbo può compromettere seriamente la qualità della vita, assicurano i medici. La terapia attualmente più usata prevede iniezioni di tossina botulinica, la stessa impiegata per distendere le rughe. Il trattamento 'al veleno' è potente ma l'effetto è transitorio, e la cura va ripetuta due volte all'anno.

MiraDry, questo il nome del nuovo macchinario, verrà utilizzato in ambito ambulatoriale da personale medico in sessioni di circa un'ora. Al paziente sarà effettuata un'anestesia locale, dopo un paio di sessioni , secondo i produttori, si ottiene un effetto della durata di almeno 12 mesi.