Il triclosano può far male ai muscoli

foto Afp 16:25 - Si può trovare nel detergente per le mani, nel dentifricio o nei collutori, è il triclosano. Una sostanza chimica utilizzata in centinaia di prodotti per le sue proprietà antibatteriche. Ma uno studio effettuato su topi e pesci ha dimostrato che questo composto può provocare gravi problemi muscolari e dovrebbe essere usato con cautela. Compromette anche la contrattilità del cuore e dell'apparato muscolo scheletrico. Ovviamente, occorre ricordare che perché si provi un simile effetto anche sull'uomo sono necessarie ulteriori sperimentazioni a supporto di questa tesi.

Già altri studi avevano evidenziato come la formula chimica del triclosano è molto simile alla diossina, un composto cancerogeno sprigionato dalle industrie pesanti. A rivelare i pericoli per chi usa i prodotti che contengono il triclosano è lo studio della statunitense UC Davis School of Veterinary Medicine pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno esposto alcuni topi e pesci a livelli di triclosano equivalenti a quelli che le persone possono ricevere tutti i giorni utilizzando saponi o dentifrici, e hanno verificato una riduzione della forza muscolare e danni alla funzione cardiaca.

Isaac Pessah autore dello studio spiega: “Il triclosano si trova in casa praticamente ovunque. I nostri risultati forniscono una forte prova che questa sostanza chimica è una fonte di grande preoccupazione per la salute umana e ambientale”.