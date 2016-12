Il cacao allontana l'Alzheimer

foto Afp Correlati Alzheimer: esercizio fisico meglio della dieta 11:12 - Che sia in polvere, in tazza o sotto forma di tavoletta, il cioccolato è da sempre croce e delizia dei viziosi della gola.

Ma dai laboratori scientifici arriva l'alibi per cibarsi di gianduiotti, Sacher e tartufi eliminando, almeno in parte, la colpa legata al peccato.

A quanto pare, assumere ogni giorno i flavonoli contenuti nel cacao può frenare il declino cognitivo che colpisce ogni anno il 6 per cento degli over 70, con problemi di memoria che precedono l'Alzheimer. Occhio, però, a non strafogarsi di cioccolato: l'assunzione di cacao va inserita nel quadro di un'alimentazione bilanciata e controllata.

Lo studio L'équipe italiana ha arruolato novanta anziani con lieve declino cognitivo. I partecipanti sono stati suddivisi a caso in tre gruppi, che hanno ricevuto ogni giorno per otto settimane dosi diverse di bevanda contenente flavonoli del cacao: 990 milligrammi, 520 mg o 45 mg.

Per ottenere risultati dose-effetto più attendibili, dalla dieta degli anziani reclutati è stata eliminata ogni altra eventuale fonte di flavonoli, sostanze antiossidanti contenute per esempio anche in tè, uva, vino rosso e mele.

La funzione cognitiva degli anziani è stata in seguito misurata attraverso test neurofisiologici su funzionalità cerebrale, memoria a breve e a lungo termine, velocità di pensiero e capacità cognitiva complessiva.

In conclusione, chi ha assunto dosi medio-alte di flavonoli del cacao ha mostrato performance migliori rispetto a chi ne ha assunto minori quantità.

Tra i bevitori di cacao in dosi medio-alte, inoltre, si è osservata una riduzione della pressione sanguigna, dello stress ossidativo e dell'insulino-resistenza. Da quest'ultimo cambiamento, secondo i calcoli dei ricercatori, dipende circa il 40 per cento del miglioramento cognitivo.