Il mal di testa va via con l'acqua

Acqua prima dei pasti e il peso scende 16:22 - Mal di testa? Bere un bicchiere d'acqua potrebbe essere un modo per buttare alle ortiche i blister di antidolorifici. Sorseggiare acqua regolarmente potrebbe ridurre l'intensità di mal di testa ed emicranie, riducendo il bisogno di ingollare pastiglia su pastiglia.

Gli scienziati hanno scoperto che bere circa sette bicchieri d'acqua al giorno sarebbe sufficiente per ridurre il dolore e migliorare la qualità della vita nei pazienti che soffrono regolarmente di dolori al capo.

Scoperta iniziata quasi per caso, quando nel 2005, i ricercatori olandesi dell'Università di Maastricht hanno notato che a un paziente a cui era stato consigliato di bere di più per un problema di vescica, è migliorato il mal di testa.

Lo studio Il capo del team di ricerca Mark Spigt ha reclutato più di cento pazienti afflitti da frequenti mal di testa.

La squadra ha spiegato ai volontari come migliorare il proprio disagio, invitandoli a ridurre lo stress, a migliorare il sonno e a evitare caffeina.

Ma a metà dei pazienti è stato consigliato, inoltre, di bere un litro e mezzo di acqua al giorno per tre mesi.

Alla fine dello studio, i pazienti hanno compilato un questionario specifico sull'indice della qualità della vita tra coloro che soffrono di emicrania.

I risultati, pubblicati sulla rivista Family Practice, hanno mostrato che coloro che hanno bevuto un quantitativo extra di acqua hanno totalizzato punteggi molto più alti nel questionario.

I ricercatori hanno detto: "Pensiamo che qualche paziente afflitto da mal di testa frequenti possa trarre beneficio da un maggiore consumo di acqua e sembra ragionevole raccomandare loro di provare a bere di più per un breve periodo per verificare se notano un miglioramento".