Un bracciale contro le scottature

foto Afp 11:54 - La nuova prevenzione per il tumore della pelle potrebbe arrivare da un braccialetto. Un gadget facile da indossare che potrebbe contrastare la diffusione del cancro della cute. - La nuova prevenzione per il tumore della pelle potrebbe arrivare da un braccialetto. Un gadget facile da indossare che potrebbe contrastare la diffusione del cancro della cute.

Come funziona I braccialetti sono di carta e si indossano al polso. Proteggono dalle scottature solari e dal rischio di cancro alla pelle avvisando chi li indossa quando è ora di smetterla di farsi abbrustolire dal sole e bisogna fare una pausa all'ombra.

Il nuovo dispositivo permette di sapere quando ci si sta avvicinando al proprio limite di esposizione alle radiazioni ultraviolette virando dalla tonalità gialla a quella rosa man mano che il rischio di sovraesposizione aumenta. Economico, dovrebbe costare intorno ai venti centesimi di euro, facile da indossare e si può gettare via alla fine della giornata.

La tecnologia è stata creata da Andrew Mills e Michael McFarlane, entrambi ex docenti presso il Dipartimento di Chimica pura e applicata alla University of Strathclyde che si trova in Scozia, a Glasgow. I ricercatori, adesso, rivestono il ruolo di consulenti alla Intellego Technologies, l'azienda svedese che svilupperà e venderà il prodotto a partire dalla primavera del 2013.

I braccialetti contengono un agente che rilascia acido e un colorante.

Saranno creati braccialetti differenti per diversi tipi di pelle con livelli personalizzati di tolleranza ai raggi Uv. Le striscette realizzate per chi ha la pelle chiara cambieranno colore più rapidamente rispetto a quelle indirizzate a chi ha una carnagione più scura.