Il succo di patata è uno scudo contro l'ulcera

Uno studio di alto profilo scientifico che cela una storia familiare. Quella di una scienziata che, durante un pranzo domenicale, sente la nonna del fidanzato dire di curare l'ulcera con le patate.

Da questo insegnamento della nonna, la ricercatrice della University of Manchester ha tratto spunto per avviare una ricerca insieme con i colleghi. L'esito è che il succo di patate potrebbe rivelarsi uno scudo contro le ulcere dello stomaco.

La ricerca Il team di scienziati esperti in microbiologia ha scoperto che il tubero contiene molecole antibatteriche uniche nel loro genere in grado di trattare trattare questo tipo di perforazioni delle pareti dello stomaco che procurano dolori di forte intensità.