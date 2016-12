No alle lenti a contatto in piscina o a mare

foto Afp

15:58

- Queste piccole alleate trasparenti ti hanno aiutato a superare il trauma di quando a scuola ti chiamavano “Quattrocchi”, ispirandosi al puffo secchione più antipatico. Nei telefilm americani basta togliere gli occhiali e sciogliere i capelli per diventare sexy. Così, le lenti a contatto sono entrate a far parte dell'immaginario collettivo come complici insostituibili per evitare di appesantire lo sguardo con montature ingombranti.Ma bisogna stare attenti e avere delle accortezze per far sì che questo piccolo segreto di bellezza non diventi nocivo per la salute. Vietato, infatti, tuffarsi a mare o in piscina indossando le lenti a contatto. Ciò vale sia per le lenti correttive che per quelle cosmetiche in grado di regalare sfumature cerulee anche agli occhi più scuri.Secondo un allarme lanciato dall'agenzia del farmaco statunitense - la Food and drug administration – è da evitare qualsiasi contatto con l'acqua, anche quella del rubinetto.